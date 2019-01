UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin oyunlarında istifadə olunacaq topu təqdim edib.

Metbuat.az-ın qurumun rəsmi saytına istinadən yaydığı xəbərə görə, “Adidas” şirkəti tərəfindən hazırlanan topun dizaynında ağ, qırmızı və sarı rənglərdən istifadə olunub.

Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin oyunlarına fevralın 13-də start veriləcək. Turnirin final matçı isə iyun ayının 1-də Madrid "Atletiko"suna məxsus “Vanda Metropolitano” stadionunda keçiriləcək.

