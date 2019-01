Mövsümün ikinci yarısına Antalyada hazırlaşan “Qarabağ” bu gün növbəti yoxlama matçına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun komandası Çexiyanın yüksək liqa təmsilçiisi “Bohemians” klubu ilə qarşılaşıb. Görüş Ağdam klubunun 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.



Qeyd edək ki, ilk sınaq oyununda Macarıstan “Uypeşt”inə 0:1 hesabı ilə uduzan "Qarabağ" yanvarın 23-ü Polşanın "Piast", 26-sı Ukraynanın "Şaxtyor" (Donetsk) klubları ilə üz-üzə gələcək.

