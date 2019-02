Aparıcı Firuzə Cəlilova (Fira) yenə geyimi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, geyim səhifələrindən birində aparıcının şəkilləri paylaşılıb. Qısa libası ilə diqqət çəkən Firuzəni izləyicilər tənqid edib.

Onun fotolarına "Ətəyin yadından çıxıb", "Ayağın, bədənin çöldə qalıb" kimi şərhlər gəlib.

