Zukerberq yenidən məhkəmə qarşısında - Bu dəfə səbəb REKLAM

Feysbukun qurucusu, amerikalı sahibkar Mark Zukerberq tez-tez müəyyən iddialarla bağlı sosial şəbəkəni məhkəmədə müdafiə edir.

Metbuat.az bildirir ki, ötən gün məhkəmə qarşısına çıxan Zukerberq bununla bağlı “Wall Street” jurnalına açıqlama verib. O, məqalədə sosial şəbəkədəki məqsədli reklam məsələsinə aydınlıq gətirib:

“Hər kəsə xidmət etmək istəyiriksə, verəcəyimiz xidməti də hər kəs qəbul edə bilməlidir. Bunun ən yaxşı yolu pulsuz fəaliyyətdir. Feysbukdakı həmin reklamlar insanlara pulsuz xidmət etməyimizə şərait yaradır”.

Qeyd edək ki, 2018 ili Feysbuk üçün heç də yaxşı keçməmişdi.

