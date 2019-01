“Rəqqasə Fatimə ilə həyatı boyu barışmaram”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Xatun Əliyeva "ARB Tv"-də yayımlanan “Səhər-səhər” verilişinə açıqlamasında deyib.



Müğənni əlavə olaraq bildirib ki,məhkəmə prosesi olmasa bəlkə də sənətçi yoldaşlarımın sözündən çıxmayıb barışardım.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

