İki xalq artistimiz aktrisa Naibə Allahverdiyeva və xanəndə Könül Xasıyeva ötən gün təsadüfən marketdə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhurların bu görüşü zamanı qonşu olduqları ortaya çıxıb.



Onlar bu görüşü əbədiləşdirmək üçün video çəkiblər.



Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik:

