24 yaşlı qız küçədən pişik götürüb saxladı, iflic oldu

24 yaşlı Gemma Berç istirahətdə olarkən küçədə xoşuna gələn, arxasıyca düşən pişiyi qaldığı otel nömrəsinə buraxır, ona süd içirdib, bir xeyli sığallayıb.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, 2 gün sonra qızın halı pisləşir, qusma başlayır, bu haıda təyyarəyə minir və orda huşunu itirir.

Xəstəxanaya çatdırılan qızda kampilobakteriyalar tapılır. Bu bakteriyalar çiy toyuq ətində olur. Qız çiy toyuq əti yemədiyi üçün infeksiyanın mənbəyi həmin küçə pişiyi olduğu aşkar olunur. Zibilliklərdə xəstə çiy toyuq əti yeyən pişikdə bu bakteriyalar olub.

Xəstəxanada 10 gün yatdıqdan sonra bir qədər düzələn qız 2 gün sonra evdə yıxılır və ayaqlarını hiss etmir. Bu dəfə ona Qiyen-Barre sindromu diaqnozu qoyulur, bu zaman orqanizmin immun sistemi bağırsaq infeksiyasına qarşı belə reaksiya göstərir.

3 günün içində qızın ayaqları və qolları iflic olur, bağırsaq və sidiyinə nəzarət edə bilmir, yataq xəstəsinə çevrilir. Həkimlər onun müalicəsinə 14 ay vaxt sərf etdilər. Bu xəstəliyə baxmayaraq qız ali təhsilini davam etdirib, onlayn imtahanlar verdi. Xəstəliyə təslim olmayan Gemma 14 aydan sonra öz ayaqları üzərində durub, gəzə bildi. İndi o küçədə it və pişiklərə toxunmur, bu barədə digər gəncləri də xəbərdar edir.

