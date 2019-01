Məşhur aktyor Silvestr Stallonninin sosial mediada yeni fotoları yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir vaxtlar gənc qızların sevimlisi olan aktyorun son halı görənləri məyus edib.

Belə ki, Silvestrın qocaldığı və əzələli bədən quruluşundan əsər-əlamətin qalmadığı diqqətdən yayınmayıb.

Qeyd edək ki, Stallonni "Rembo" və "Rokko" obrazları ilə daha çox yadda qalıb.

“Varlı olmaqdan bezdim, kasıb olmaq istəyirəm” – Məşhur aktrisa üsyan elədi



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.