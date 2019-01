Azərbaycanın Dövlət laureatı, əməkdar elm xadimi, tarix üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın Tarix İnstitutunun Azərbaycan mədəniyyəti tarixi şöbəsinin müdiri Tamilla Musayeva vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, T.Musayeva 87 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Tamilla Həşim qızı Musayeva 1931-ci il dekabr ayının 31-də Bakıda anadan olub. Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 100-dən çoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.