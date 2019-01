Afaq Gəncəli "İnstagram" da yeni fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az vəbər verir ki, aparıcı yeni paylaşımındakı geyimi ilə müzakirələrə səbəb olub.

İzləyiciləri geyimin çox açıq olduğunu yazıblar.

Həmin fotoları təqdim edirik:

