Bakıxanovda 3 nəfər bir kişini döyüb

Yanvarın 25-də saat 23 radələrində Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsi ərazisində 3 nəfərin Bakı şəhər sakini Z.Seyidovu döyməsi barədə 12-ci Polis Şöbəsinə müraciət daxil olub.

DİN Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq araşdırmalara başlanılıb.



Təxirəsalınmaz tədbirlərlə xuliqanlığı törətməkdə şübhəli bilinən Abşeron rayon sakinləri H.Əsgərov, B.Əhmədov və Ə.Səfərov qısa müddətdə müəyyən edilərək polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar. Araşdırma aparılır.

DİQQƏT! Bu balıqları YEMƏYİN - QURD VAR - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.