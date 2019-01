Space TV-də yayımlanan "Olar? Olmaz!" verilişində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəıbər verir ki, 18, 19, 20 dekabr tarixlərində Amil Xəlilin təqdimatında yayımlanan "Gəl, dərdini danış" verilişindən yardım istəyən Zivər Abasova 21 dekabr tarixində çəkiliş qrupu ilə birgə sığınacaqa yerləşdirilib.



Teleaparıcı ilk olaraq onu sığındığı yerdən götürərək əvvəl Zivər xanımı lazımı yoxlanışdan keçirmək üçün Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə aparıb. Daha sonra Nəsimi rayon polis idarəsində xanımın yaşayış yerinin olmadığını təsdiqləyəndən sonra müvafiq şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sığınacağa yollanıblar. Zivər Abasova ona uzanan ələ görə Space TV rəhbərliyinə, teleaparıcı Amil Xəlilə o cümlədən Əmək və Əhalinin Sosial müdafizəsi nazirinə, sığınacağın rəhbərinə sonsuz təşəkkürünü bildirib.



Sığınacaqın rəhbəri Anar İbrahimovda teleaparıcı ilə əlaqə saxlayaraq xanımın artıq yaxşı olduğunu bildirib.



Həmin anları sizə təqdim edirik:

DİQQƏT! Bu balıqları YEMƏYİN - QURD VAR - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.