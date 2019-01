Nazilə Səfərli: -"Ərə gələndə elə bildim istirahətə gəlmişəm"

Şairə Nazilə Səfərli qonağı olduğu verilişlərin birində öz ailə vəziyyətindən söhbət açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, N.Səfərli ötən gün "ARB Tv"-də yayımlanan Dilarə Əliyevanın aparıcılığını etdiyi "Söhbət var" verilişinin qonağı olub.



Aparıcının suallarını cavablandıran şairə ailə vəziyyətindən də danışıb.

Belə ki, aparıcının "demişdiniz ki, yoldaşımın qazancı mənim qazancım qədər deyil" sözlərinə Nazilə "sual verdilər ki, yoldaşınız sizi bahalı hədiyyələrə layiq görmür? Mən də dedim o adamın 400 manat maaşı var, məni necə təəccübləndirsin?" cavabını verib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

