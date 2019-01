Əvvəllər dərziləri yeni paltarlar tikmək üçün axtarırdıqsa, son zamanlar daha çox şalvar boyunu və köynəkləri yığdırmaq üçün axtarırıq. Niyə son dövlərdə qısa boylu insanlar çoxluq təşkil edir?



ARB TV-nin "Günə doğru" proqramı mövzu ilə bağlı maraqlı süjet hazırlayıb.

Metbuat.az həmin süjeti təqdim edir:

DİQQƏT! Bu balıqları YEMƏYİN - QURD VAR - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.