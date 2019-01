“Danışıqlar prosesində mövqelərimiz kifayət qədər güclənib” - Prezident

"Bu gün Azərbaycanın güclü hərbi potensialı, dünyadakı nüfuzu, artan imkanları sayəsində danışıqlar prosesində mövqelərimiz kifayət qədər güclənib"

Bunu Prezident İlham Əliyev Prezident Sarayında şəhid ailələri ilə görüşündə deyib.

Ölkə başçısı vurğulayıb ki, bizim üçün ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası ən vacib məsələdir və münaqişə ilə bağlı qəbul olunan çoxsaylı qətnamələr ölkəmizin ərazi bütövlüyünə beynəlxalq dəstəyi təmin edib.



“Azərbaycan xalqı və dövləti heç vaxt bu işğalla barışmayacaq”,- deyən Prezident son illərdə ordu quruculuğu istiqamətində böyük işlərin görüldüyünü bildirib, müharibədən əziyyət çəkən insanların qayğı ilə əhatə olunduğunu deyib.//Azvision.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.