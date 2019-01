Pornoya baxan qız videoda valideynlərini görüb şoka düşdü

Əxlaqsız filmə baxan qız videodakı şəxslərin valideynləri olduğunu gördükdə şoka düşüb.

Metbuat.az milli.az-a istinadla xəbər verir ki, xəstə olduğu üçün dərsə gedə bilməyən 15 yaşlı qız evdə tək qaldığı zaman valideynlərinin otağına girib. Otaqdakı CD-ləri və videokasetləri görən qız onların porno video olacağını düşünüb və tək qalmağından istifadə edərək diskə baxıb. O, baxdığı ilk diskdən şoka düşüb. Belə ki, yeniyetmə qız porno videodakı şəxslərin anası ilə atası olduğunu bilib.

"Bu video mənim üçün indiyə qədər baxdığım ən dəhşətli porno videosu idi. Orada valideynlərimi görəndə şoka düşdüm", - deyə qız söyləyib.

O, daha sonra psixoloqa müraciət edib.

Britaniya mətbuatı məsələ ilə bağlı məqalə hazırlayıb, valideynləri daha diqqətli olmağa səsləyib.

Qeyd edək ki, hadisə İngiltərədə baş verib. Məlum səbəblərə görə, qızın və valideynlərinin adı açıqlanmır.

