Taksofonlardan birinə müdaxilə edərək oradan pul oğurlamağa cəhd göstərən şəxs saxlanılıb.

DİN Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yanvarın 26-da metronun “28 May” stansiyasının yaxınlığındakı taksofonlardan birinə müdaxilə edərək oradan pul oğurlamağa cəhd göstərən şəxs Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Araşdırmalarla onun Gəncə şəhər sakini R.Əhmədov olduğu müəyyən edilib.

