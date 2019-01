Yanvarın 27-də saat 22 radələrində Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsi ərazisində müəyyən edilməmiş avtomobillə yolu keçən Bakı şəhər sakini Zahid Əhmədov vurulub

DİN Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nəticədə piyada hadisə yerində ölüb. Səbail RPİ tərəfindən araşdırma aparılır.

