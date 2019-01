“Fitch Ratings” və “Standard and Poor's” beynəlxalq reytinq agentlikləri Azərbaycanın kredit reytinqini təsdiqləyib.

Metbuat.az AzərTAc-a istinadla xəbər verir ki, “Fitch” agentliyi Azərbaycanın xarici və yerli valyutada uzunmüddətli kredit reytinqini “BB+” səviyyəsində təsdiq edib, reytinq üzrə proqnoz “sabit” saxlanılıb.

“Standard and Poor's” isə ölkəmizin xarici və yerli valyutada uzunmüddətli kredit reytinqini “BB+”, yaxınmüddətli kredit reytinqini “B” səviyyəsində təsdiqləyib, reytinq üzrə proqnozu “sabit” saxlayıb.

Kirayədə qalanlara ŞAD XƏBƏR - Evin sahibi ola bilərsiniz - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.