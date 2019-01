Erməni əsgəri intihar etməyib, ona işgəncə verərək öldürüblər

Avtomatın tətiyində onun genetik xüsusiyyətləri öz əksini tapmayıb, onun tətiyində başqa iki nəfərin genetik xüsusiyyətləri aşkar edilib. 21 yaşlı Gevorq Haroyan intihar edə bilməzdi. Onun barmağının tətiyə dəyməsi və irəli sürülən intihar versiyası inkar edilir.

Metbuat.az ordu.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu erməni KİV-lərinə verdiyi müsahibədə hərbi ekspert Ruben Martirosyan bir neçə ay əvvəl hərbi hissədə ölən erməni hərbi qulluqçu Gevorq Haroyanın ölüm məqamına toxunarkən bildirib.

Martiosyanın sözügedən məsələ barəsində fikirləri aşağıdakı kimi olub: “Genetik ekspertizanın nəticələrinə görə, avtomatın tətiyində aşkar edilən izlərdən məlum olub ki, bu iki müxtəlif genetikin qarışıq xüsusiyyətləridir. Bu izlər Gevorq Haroyana aid deyil. Müxtəlif izlər yox edilib, məhv edilsə də, genetik izlər bunu aşkar etməyə qadirdir. Bu nəticələr əldə etdikdən sonra ilkin istintaq orqanı məcburi olaraq cinayət maddəsini öldürmə maddəsi ilə əvəz etməli idi, lakin bu günə qədər intihar hadisəsi araşdırılmaqda davam edir. Bu da istintaq orqanının maraqlı tərəf kimi çıxış etməsini deməyə əsas verir”.

Öldürülən erməni hərbi qulluqçunun əl, ayaq və sifət nahiyələrində mexaniki xəsarət, qanaxma, sıyrılma və bunların küt alətlə törədildiyi müəyyən edilib. Ekspertizanın rəyinə əsasən, bu xəsarətlər ölümdən 3-5 gün öncə baş verdiyini əsas verir. Lakin qanaxma ölümdən qısa vaxt sonra baş verib. Naməlum şəxsin Gevorq Haroyanın göz nahiyəsinə zərbə endirdiyi və qanaxma baş verdiyi ehtimal edilsə də, bu müəyyən olunmayıb. Bundan sonra dərhal açılan atəş nəticəsində hərbi qulluqçunun öldüyü ehtimal edilir.

Valideynləri iddia edir ki, övladı 2 metr məsafədən özü öz üzərinə atəş aça bilməzdi. Onlar bildirir ki, övladları Gevorq Haroyan hərbi xidmətə başladığı 2 ay ərzində ilk gündən başlayaraq hərbi hissədəki və bölükdəki vəziyyətdən şikayət edib. Anası iddia edir ki, övladını hərbi hissədə alçaldıb, təhqir ediblər, hətta çörək yeməyinə belə imkan verməyiblər. Hərbi hissədə deyirlər ki, o intihar edib, lakin bu yalandır. Martuni rayon prokurorluğundan isə bildirdilər ki, atəş 2 metr məsafədən açılıb. Başa düşmək olmur, 2 metr məsafədən insan öz özünə atəş aça bilərmi?

Ölən hərbi qulluqçunun anası Armine Beqlaryan bunların cavabını tapa bilmir. O qeyd edir ki, vaxtı ilə oğlu ona deyirdi ki, ana burada kiçik çavuşdan başlamış, yuxarılaradək hamısı əclafdır. İki aydır ki, oğlunu fasiləsiz olaraq hərbi hissədə döyüblər. Araşdırmalara cəlb edilən hərbi qulluqçu Gevorq Avedisyan, Aşort Qriqoryan, Valeri Mxitaryan və Aşot Abrahamyanın üzərində mis metal izləri aşkar edilib. Bu o deməkdir ki, ölüm hadisəsi zamanı hərbi qulluqçuların dördü də hadisə yerində olub. Eyni zamanda ekspertizaya cəlb olunanların sayı da şübhəlidir. Adətən döyüş mövqeyində 7 və daha çox hərbi qulluqçu xidmət edir. Belə çıxır ki, onlardan ikisinin izləri alınmayıb. Sual yaranır, niyə onlar ekspertizaya cəlb edilməyib? Zərərçəkən tərəf ilkin araşdırma orqanından intihar maddəsinin şüurlu şəkildə öldürmə maddəsi ilə əvəz edilməsini tələb edir”.

Xatırladaq ki, Gevorq Haroyan 1 oktyabr 2018-ci ildə saat 10:50 radələrində hərbi hissənin silah otağının təmizlənməsi işləri həyata keçirilən zaman xidməti yoldaşı Qor Tsolokyana təhkim edilmiş AK-74 tipli avtomatdan açılan atəş nəticəsində döş qəfəsinin sol nahiyəsindən aldığı odlu silah yarası ilə Martuni hərbi hospitalına təxliyyə edilib və saat 15:00 radələrində orada ölüb.

Qeyd edək ki, əldə edilmiş sübutlar əsasında 2 oktyabr tarixində çavuş M.Ç adlı hərbi qulluqçu, 4 oktyabr tarixində bölük komandiri L.P həbs edilib. Hadisədən 5 gün sonra isə D.S adlı hərbi qulluqçuya qarşı ittiham irəli sürülüb. Lakin onun barəsində hərbi hissə komandirinin nəzarətinə verilməsi haqqında qərar verilib.

