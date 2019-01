Tünzalə Ağayeva sosial şəbəkədə qızı ilə yeni fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməkdar artist övladı Fidan ilə olan fotosuna "Hər kəsə xoş istirahətlər" şərhini yazıb.

Şəkil bir neçə saata minlərlə "like" toplayıb.

