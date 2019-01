2019-cu ilin “Nəsimi İli” elan olunması Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatımızın və mənəviyyatımızın əbədiləşdirilməsinə xidmət edir - Mehman İsmayılov

“Bu ilin Prezident İlham Əliyev tərəfindən “Nəsimi İli” elan olunması sadəcə ölməz şair və mütəfəkkirimizin deyil, bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyətinin, onun əsas elementləri olan dilimizin, ədəbiyyatımızın və mənəviyyatımızın əbədiləşdirilməsinə xidmət edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun icraçı direktoru Mehman İsmayılov deyib.

M.İsmayılov bildirib ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımızın milli, mənəvi və mədəni irsinin inkişafı sahəsindəki fəaliyyət istiqamətləri bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Onun sözlərinə görə, dövlət başçısının təşəbbüsü ilə şairin bütün əsərləri latın qrafikası ilə yenidən nəşr olunub, 2017-ci ilin may ayında Parisdə UNESCO-nun mənzil qərargahında Nəsiminin vəfatının 600 illiyi qeyd edilib, 2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə ilk dəfə Nəsimi şeir, incəsənət və mənəviyyat festivalı keçirilib.

“Fondumuz tərəfindən “Nəsimi ili” çərçivəsində tədbirlər planı hazırlanır və bu plana əsasən xüsusilə də gənclər arasında daim qəlblərdə yaşayan müdrik filosofumuzun ölməz ideyalarının təbliğinə xüsusi diqqət yetirəcəyik”-deyə, M.İsmayılov qeyd edib.

Kirayədə qalanlara ŞAD XƏBƏR - Evin sahibi ola bilərsiniz - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.