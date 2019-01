Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın arxiv fotosu yayılıb.

Metbuat.az-ın axşam.az-a istinadən verdiyi məlumata görə, şəkli əməkdar artist Mehriban Xanlarova İnstaqramında yayımlayıb.

Aktrisa paylaşımına “Türk dünyasının canlı əfsanələri” şərhini yazıb.

Fotoda türkiyəli aktrisa Türkan Şoray da yer alıb.

Qeyd edək ki, Mehriban Z.Xanlarovanın qardaşı qızıdır.

Kirayədə qalanlara ŞAD XƏBƏR - Evin sahibi ola bilərsiniz - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.