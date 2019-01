Vərəqi bağlayıb, üstünə yazırdım ki, "mən müğənni olacam" - SORĞU

Hazırda hər biri çox məşhur müğənni, aparıcı, aktyor olan məşhurlar görəsən uşaq yaşlarında hansı peşənin sahibi olmağı arzu ediblər ?

Metbuat.az məşhurların uşaq ikən yiyələnmək istədikləri peşələri soruşub.

Xalq artisti Flora Kərimova Metbuat.az-a açıqlamasında bildirdi ki, "hələ uşaq ikən 4 oktava səsim olub və anam müğənni olmağımı istəyib".

Sənətkarın öz arzusu isə başqa olub. O, kiçik yaşlarında hər zaman aktrisa olmağın xəyalını qursa da, anasının istəyi ilə hazırki sənətinin arxasınca gedib.

Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva: “Orta məktəbdə “kim hansı peşəyə yiyələnmək istəyir?” mövzusunda imla yazılanda həmin vərəqi bağlayıb, üstünə yazırdım ki, “mən müğənni olacam".

N.Dostəliyeva açıqlamasında əlavə olaraq “mən gözümü açanda atamın sazını, aşıqların ifasını görmüşəm, gözəl musiqini dinləmişəm və orta məktəbdə də bu hiss məndə hər zaman olub. Hələ məktəb vaxtlarımda respublikada keçirilən bütün mahnı müsabiqələrində iştirak edirdim və mükafatlar gətirirdim” sözlərini deyib.

Murad Əzimzadə: “Anam istəyirdi ki, mən iqtisadçı, həkim və ya siyasətçi olum. Amma mən heç vaxt özümü o sahələrdə görmədim. Orta məktəbdə oxuduğum zamandan qərar verdim ki, nə iqtisadçı, nə həkim olacam və elə incəsənət sahəsində çalışacam”.

Aparıcı söhbət əsnasında bildirdi ki, gələcəkdə özünü siyasətçi kimi sınaya bilər.

Hüsniyyə Məhərrəmova: “Bütün sovet uşaqları kimi mən də kiçik yaşlarımda hər zaman kosmonavt olmağın xəyalını qururdum”.

Yaşar Cəlilov Metbuat.az-a açıqlamasında musiqi ilə uşaqlıqdan məşğul olduğunu bildirib: “Uşaqlıqdan musiqi ilə məşğul olmuşam. Bülbül adına musiqi məktəbini bitirmişəm. Gənc vaxtlarımdan yox, elə uşaq yaşlarımdan bu sənətin arxasınca getmişəm”.

Kərim Abbasov da öz uşaqlıq arzusunun arxasınca gedən məşhurlardandır: “Uşaqlıqdan başqa sahəyə marağım olmayıb və hər zaman müğənni olmaq istəmişəm”.

