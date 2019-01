“O Səs Türkiyə”nin qalibi bəlli oldu - VİDEO

Ötən gün TV 8-də yayımlanan məşhur "O Səs Türkiyə” layihəsinin finalı baş tutub. Gecədə Bəyazit Öztürkün komandasından Umut Kaç, Murad Bozun komandasından isə Ferat Üngür birincilik uğrunda mübarizə aparıblar

Metbuat.az xəbər verir ki, onların çıxışından sonra xalq sesvərməsinin nəticələri açıqlanıb. Reytinqli müsabiqənin qalibi F. Üngür olub. O, "Birinciliyimi qadınlara, analara və şiddət görən xanımlara həsr edirəm” deyə bildirib.

Bundan əlavə, "Acun Medya” tərəfindən qalib şəxsə "Hibrit” markalı avtomobil hədiyyə olunub.

