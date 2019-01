Feysbuk sosial bəladır? - Xanımlara təsiri

Bu gün bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri həyatlarını sanki Feysbukda yaşayır.

Onlar başlarına gələn hadisələri, düşüncələrini Feysbukda paylaşır, günün əksər hissəsini sosial şəbəkədə keçirirlər.

Maraqlıdır, insanların şəxsi həyatlarında baş verənləri anbaan sosial şəbəkədə paylaşmaqları hansı psixoloji durumdan xəbər verir?

Mövzuyla bağlı Metbuat.az-a açıqlama verən psixoloq İlahə Dəmirbəy bildirib ki, özəl məlumatları sosial şəbəkədə paylaşmaq ailədaxili ünsiyyət problemindən xəbər verir:

“Ailədə ünsiyyət problemi olanda, üzvlər bir-biriləriylə yaşdıqlarını paylaşa bilmirlər, dinləmirlər. Bu səbəblə, insanlar daxillərində olan aqresiyanı, müsbət və mənfi emosiyalarını sosial şəbəkədə bölüşmək istəyirlər.

Bu, daha çox qadınlarda özünü göstərir. Kişilər çox vaxt evə yorğun gəldiyinə görə, həyat yoldaşlarıyla söhbət etməyə vaxt tapmırlar. Münasibətləin bu cür formalaşdığı ailədə zamanla ünsiyyət problemi yaranır və qadınlar sosail şəbəkəyə üz tutur. Sosial şəbəkələrdə xanımlar üçün yardılan qrup və səhifələr elə bunun üçün nəzərdə tutulub”.

Qeyd edək ki, aparılan araşdırmaya görə dünya miqyasında qadınlar gündə 7 saata yaxın, kişilər isə 5 saat sosial şəbəkələrdən istifadə edir. Bu isə insanlar arasında ünsiyyətin məhdudiyyətinə, valideynlərin öz övladlarına çox az vaxt sərf etməsinə gətirib çıxarır.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ

