Xalq artisti Əli Mirəliyevlə yaratdığı ŞOUDAN DANIŞDI - VİDEO

ARB TV-də "Hüseynova bacıları" verilişində Səməd Səmədov qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artist həmkarı Əli Mirəliyevlə aralarında baş verən qalmaqalla bağlı maraqlı açıqlamalar verib:



"O qalmaqal deyil, şoudur. Bir dəfə Əli ilə görüşdük. Mənə dedi ki, vaxt var idi sən məni müşayət edirdin. İndi nə toyum, nə işim var, bəlkə mənə kömək edəsən. Çox fikirləşdik və ağlımıza belə bir mövzu gəldi. Dedim ki, Əli, bəlkə sən mənə ilişəsən? Şou yaratdıq. Əli mənim dostumdur, o məni çox istəyir. Ailəsi, həyat yoldaşı, nəvələri ilə çox yaxınam".

