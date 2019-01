“Zirə” klubu heyətinə yeni futbolçu cəlb edib.

Metbuat.az kluba istinadən xəbər verir ki, komanda Fil Dişi Sahilindən olan İsmail Fofana ilə anlaşıb. Hücumçu ilə “6 ay+1 illik” müqavilə bağlanıb.

Otuz yaşlı hücumçunun son klubu Serbiyanın “Voyvodina” komandası olub.

