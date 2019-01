"Ordumuz döyüş meydanlarında öz gücünü göstərib” - Ölkə başçısı

"Ordu quruculuğuna çox böyük diqqət göstərilir. Bizim ordumuz döyüş meydanlarında da öz gücünü göstərmişdir".

Bunu Prezident İlham Əliyev şəhid ailələri ilə görüşdə deyib.



Ölkə başçısı qeyd edib ki, Aprel döyüşləri bizim şanlı tarixi qələbəmizdir: "Biz bir neçə strateji mövqeyi işğalçılardan azad etmişik və o bölgələrdə, o yüksəkliklərdə Azərbaycan bayrağını qaldırmışıq. Bu gün Lələtəpədə, Ağdərə dağlarında, Naxçıvan dağlarında - hansılar ki, işğal altında idi, bu gün Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır.



Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, bu məsələni danışıqlar yolu ilə həll etməyə çalışırıq. Hesab edirəm ki, ölkəmizin artan potensialı, hərbi-iqtisadi gücü, dünyadakı mövqeyi bu gün bizim xeyrimizə işləyir və bu gün danışıqlar prosesində ölkəmizin mövqeləri kifayət qədər güclüdür".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.