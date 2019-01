Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsi ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yanvarın 27-də saat 22 radələrində Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsi ərazisində müəyyən edilməmiş avtomobillə yolu keçən Bakı şəhər sakini Zahid Əhmədov vurulub və nəticədə piyada hadisə yerində ölüb.

Səbail RPİ tərəfindən araşdırma aparılır.

Azərbaycanda hava şəraiti dəyişəcək - XƏBƏRDARLIQ - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.