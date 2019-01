İstanbulun Tuzla rayonunda yanacaq daşıya gəmidə yanğın olub.

Metbuat.az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 11 nəfər müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanalara yerləşdirilib. Onlardan birinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.



Hadisə yerinə yanğınsöndürən briqadalar cəlb edilib. Yanğının yanacağın boşaldılması zamanı baş verdiyi bildirilir.

