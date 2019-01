Azərbaycanda viza ilə bağlı qanunvericliyə yeni dəyişiklik edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı Nazirlər Kabineti 2 nömrəli əlavə - “Viza almaq üçün ərizə-anket”in 38-ci bəndinə əlavələr edilib.

Həmin əlavəyə əsasən, Azərbaycan Respublikasında 15 gündən artıq müvəqqəti olan əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmalıdırlar.

