Koreya İnkişaf İnstitutu Azərbaycanda sosial layihələr həyata keçirəcək

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Koreyanın İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən Bilik Mübadiləsi Proqramı (Knowledge Sharing Program) çərçivəsində Koreya İnkişaf İnstitutunun nümayəndə heyəti ilə görüş olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlikdən məlumat verilib.

Görüşdə nazirliyin Məşğulluq siyasəti və demoqrafiya şöbəsinin müdiri Elnur Süleymanov ölkəmizin əmək bazarında mövcud vəziyyəti barədə məlumat verib. O, əmək bazarının tənzimlənməsi, təhlili və proqnozlaşdırılması, peşə standartlarının hazırlanması, qeyri-formal məşğulluqla mübarizə sahəsində nazirlik tərəfindən aparılan işləri diqqətə çatdırıb. Koreya İnkişaf İnstitutunun nümayəndəsi Yoonjung Kim də öz növbəsində Bilik Mübadiləsi Proqramı, Koreya Respublikasının həmin proqram çərçivəsində digər ölkələrdə həyata keçirdiyi layihələr barədə ətraflı məlumat verib.

Görüşdə gələcək əməkdaşlıq perspektivləri və sosial sahədə tərəfləri maraqlandıran istiqamətlər üzrə 2020-2021-ci illər üzrə birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanları müzakirə olunub.

