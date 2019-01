İntim münasibət zamanı adam bıçaqlayan "trans" jurnalisti görüb sinəsini açdı - FOTOLAR

Adam bıçaqlayan transseksual şəxs jurnalistləri gördükdə soyunub.

Metbuat.az milli.az-a istinadla xəbər verir ki, günlük kirayələnmiş evdə intim münasibət zamanı bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Türkiyənin Karaman vilayətinin Tabdut Emre qəsəbəsində iki dost iki transseksualla cinsi əlaqədə olmaq üçün günlük ev kirayə götürüblər. İntim münasibət zamanı tərəflər arasında mübahisə yaranıb. Nəticədə "trans"lardan biri oğlanları qolundan bıçaqlayıb.

Hadisə yerinə polislərlə birlikdə jurnalistlər də gəliblər. Jurnalistlərin gəldiyini görən transseksuallar soyunub, kameraya sinələrini göstəriblər.

Günün qoroskopu - Fərqli işlərə başlaya bilərsiniz - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.