Elə bir yolla milyonçu oldu ki, İNANMAYACAQSINIZ - FOTOLAR

19 yaşlı Benjamin Kickz 4 il əvvəl tapdığı ideya ilə milyonçuya çevrilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, o 15 yaşındaykən anasının aldığı nadir sayda istehsal olunan ayaqqabıları yığmağa başlayıb.

Daha sonra yığdığı ayaqqabıları 1000 dollara satıb. Gənc oğlan ilk dəfə məşhur musiqiçi DJ Xaled tərəfindən kəşf edilib. Qısa müddət sonra məşhurlaşan Kick özünə aid internet saytı ilə bir milyon dollardan çox pul qazanıb.

Benjaminin hazırda 780 min izləyicisi var.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.