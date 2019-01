Oğurluq edən 3 yeniyetmə ələ keçdi

Biləsuvar rayonunun Ağayrı kənd sakini Q. Qasımov RPŞ-yə ərizə ilə müraciət edərək yaşadığı evdən gecə saatlarında 3700 manat pulun oğurlandığını bildirib.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə oğurluğu törədən ikisi Biləsuvar biri isə Masallı sakini olmaqla 3 yeniyetmə saxlanılıb və oğurlanan pulun bir qismi onlardan maddi sübut kimi götürülüb. Aparılan araşdırmalarla saxlanılan şəxslərin digər analoji əməllərinin də üstü açılıb.



Belə ki, onların Biləsuvar rayonunun ayrı-ayrı vaxtlada Bəydili kəndindəki 2 həyətdən ümumilikdə 11 ədəd hind quşunu oğurladıqları müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

