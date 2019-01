Yanvarın 28-də qanunsuz ov etdiyinə görə Kamil Həsənov İmişli Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

DİN Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ondan 1 ədəd “İJ-43” markalı ov tüfəngi və 14 ədəd patron, habelə ovladığı 1 ədəd dovşan götürülüb. Araşdırma aparılır.

Günün qoroskopu - Fərqli işlərə başlaya bilərsiniz - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.