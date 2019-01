Maykl Cekson olmaq üçün 11 dəfə bıçaq altına uzandı - FOTOLAR

Argentinalı Leo adlı gənc oğlan hər kəsi şoka salıb.

Metbuat.az sputnik.az-a istinadən xəbər verir ki, Leo məşhur müğənni Maykl Ceksonun fanatıdır və ona bənzəməyə çalışır. O, Maykı Ceksona bənzəmək üçün ilk dəfə 15 yaşında plastik əməliyyat keçirib.

Gənc ümumilikdə 11-dən çox əməliyyat etdirib. Leoya bu əməliyyatlar 30 min dollara başa gəlib. Amma gənc görünüşündən tam razı deyil. O, pop kralı Makl Ceksona daha çox bənzəmək üçün bir neçə yeni əməliyyata ehtiyac olduğunu deyib.

Leonun anası bildirib ki, oğlunu dəstəkləyir: “O, nə qərar versə, qəbul edəcəm. Amma etiraf edim ki, bəzən onun bu halı məni də çaşdırır. Həqiqətən oğlum olub-olmadığını düşünürəm”.

Günün qoroskopu - Fərqli işlərə başlaya bilərsiniz - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.