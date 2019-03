“İnstagram” fenomeni arıqlayaraq bambaşqa birinə çevrildi /FOTOLAR

Yeni zellandiyalı Ariana Omipi həyatı boyunca sağlam şəkildə yaşamaq istəsə də, yeməyə olan bağlılığı üzündən artıq çəkilərindən əziyyət çəkib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Ariana 2014-cü ildə böyük iradə göstərərək pəhriz edərək sadəcə 11 ayda 60 kiloqram arıqlayıb. Amma 2016-cı ildə çəkiləri yenidən artıb. 2017-ci ildə yenidən arıqlayıb. 2018-ci ilin əvvəllərində əvvəlkindən 10 kiloqram artıq çəkiyə sahib olub.

Belə davam edə bilməyəcəyini görən Ariana 2018-ci ilin mart ayında mədə kiçiltmə əməliyyatı keçirib.

Gənc qadın əməliyyatdan sonra yenidən sağlam həyat tərzi sürməyə və idmanla məşğul olmağa başlayıb. Bir ildən sonra Ariana yenidən 68 kiloqram arıqlayıb.

Ariana indi həftədə 2 dəfə 45 dəqiqə boyunca fərdi məşqçi ilə çalışır. O, sosial media hesabında arıqlama hekayəsini və necə qidalandığını paylaşmağa başlayıb.

Ariananın dəyişimi izləyicilərini heyrətləndirib.

