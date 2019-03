Cennifer Lopes bu dəfə də geyimi ilə gündəmə gəlib.



Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, hamam xalatında küçəyə çıxıb.



Nyu-Yorkda görüntülənən Lopesin əsəbi olması diqqətdən qaçmayıb.



O, bacısı Linda Lopeslə kameraların hədəfinə tuş gəlib.



Sonradan Ceylonun "Hustlers" adlı filmin çəkiliş meydançasına getdiyi ortaya çıxıb.

