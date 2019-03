Bakının əsas magistral avtomobil yollarında sürət həddi azaldılıb.



Bu barədə Metbuataz-a Bakı Nəqliyyat Agentliyi xəbər verib.

Hazırda müşahidə edilən hava şəraiti ilə əlaqədar Heydər Əliyev prospekti-Hava limanı-Buzovna yolu və Zığ dairəsi-Hava limanı avtomagistrallarında bütün zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib. Məqsəd qeyd edilən yollarda hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etməkdir.

