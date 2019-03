​"Atam yanımdan keçsə, onu tanımaram" - Rəqsanənin qızı - VİDEO

"Anam evləndikdən sonra hiss etdim ki, mənim atam var"



Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin "Boş anlar" proqramının növbəti qonağı müğənni Rəqsanə İsmayılovanın qızı Aysun İsmayılova olub.



Maraqlı açıqlamaları ilə diqqət çəkən Aysun, doğma atasından söz açıb:



"Nə elə bir atamız, nə babamız, nə elə bir qardaşımız, nə də anamın həyat yoldaşı olmayıb. Həmin vaxt atamla boşandığı vaxtlar idi. Həmin vaxt mənim 3 yaşım var idi, hal-hazırda atam yanımdan keçsə, onu tanımaram".



Daha sonra aparıcının "atanla görüşmürsüz?" sualına qəlbi qırılmış Aysunun cavabı da ürəkləri dağlayıb:



"Görüşmürsüz deyəndə ki, mən 14 yaşım olanda onu axtarıb tapmışdım. Anamdan xəbərsiz nənəm ilə birgə rayona gedib atamı tapmışdım. Amma o istəmədi. Qarşıma çıxmadı. Dedi ki, artıq mənim övladlarım var, mənim ailəm var, istəmirəm. Daha sonra mən məşhurlaşdıqca eşidirdim ki, tanımaq istəyir. Amma mən istəmirəm.



Əvvəllər həyətdə oynayarkən hansısa bir qızın atası gəlib onu qucaqlayanda çox pis olurdum. Tez qaçıb evə qalxırdım və mən də anamı qucaqlayırdım. Amma anam ailə həyatı qurduqdan sonra hiss etdim ki, mənim doğurdan da atam var".

Zərrin Özər 62 yaşında ərə gedir

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.