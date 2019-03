​“Atmamışdım, saxlamışdım” – Evindən narkotik və əl qumbarası tapılan şəxs – VİDEO

Xətai Rayon polis idarəsinin əməkdaşları paytaxt sakini Teymur Vəliyevi özünü şüphəli apardığı üçün saxlayıblar.



Metbuat.az xəbər verir ki, onun üzərinə baxış keçirilən zaman narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb.



Daha sonra saxlanılan şəxsin yaşadığı evə baxış keçirilib və oradan isə 500 qram marixuana metanfetamin və əl qumbarası aşkarlanıb.



Teymur Vəliyev – Saxlanılan şəxs: “Narkotik vasitəni özüm istifadə edirdim. Əl qumbarasını da yaşadığım rayondan gətirmişdim. Narkotik 1 kibrit qutusunda idi, amma istifadə olunun vaxtdan toxumları atmamışdım, saxlamışdım”.



Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam edir.

