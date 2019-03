Paşinyan: “Orduda cinayət aləminə xas münasibətlər mövcuddur”

“Təəssüf ki, cinayət aləmindən ötürülən bu cür münasibətlərə hələ də orduda rast gəlmək olur”.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan martın 29-da Avstriyada erməni icması ilə görüşündə bildirib.



“Bu bizim ən böyük problemlərimizdən biridir. Təsəvvür edirsiniz, əsgər yoldaşları bir-birlərilə oturub çörək yeyə bilər və bu zaman elə bir söhbət başlayar ki, biri avtomatı əlinə alıb digərini güllələyir. Artıq bu, özü-özlüyündə orduda böyük bir problemin olduğunu sübut edir”, - deyə Paşinyan bildirib.



Həmçinin Paşinyan qeyd edib ki, məsələ real araşdırılmalı və həll edilməlidir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.