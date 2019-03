Bakı Dövlət Universitetinin yeni rektoru Elçin Babayev tələbəyə qarşı jesti ilə diqqət şəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə paylaşılan videoda E.Babayevin ad gününü qeyd edən tələbə qızı təbrik etdiyi əks olunub.

Universitetdə doğum gününü qeyd edən qıza şokolad hədiyyə edən rektor onu alnından öpüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.