Cinsiyyətini dəyişdirdi, evlənəcək, uşaq sahibi olmağı haqqında... - VİDEO

Cinsiyyətini dəyişdirəndən sonra sosial mediada fenomen olan Selin Ciğerci jurnalist Seyhan Erdağın Youtube kanalında ən böyük xəyalının ana olmaq olduğunu söyləyərək bu barədə qorxularını danışıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadla xəbər verir ki. oktyabr ayında reallaşacaq olan toyundan bəhs edən Ciğerci, məkan daxil olmaq üzrə hər şeyin sponsor dəstəkli olacağını deyib.

Selin Ciğerci, haqqında məlum olmayan bəzi şeylər haqqında belə danışıb:

"Atam bir geyim markasının sahibidir, amma markanın adını verməyəcəyəm. Gəlinliyim üçün sponsor olmaq istəyənlər oldu. Hətta bir firma gəlinlik paltarlarını geyinməyim üçün 175 min TL təklif edib, amma hələ ki, bir qərar verməmişik".

