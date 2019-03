​Şamaxıda qayınını gəlin öldürdü? - Şok iddia

Space Tv-də Amil Xəlilin təqdimatında yayımlanan, Metbuat.az-ın informasiya dəstəyi verdiyi "Gəl dərdini danış"da maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, teleaparıcı Şamaxı rayonunda çəkilişlər həyata keçirib. Araşdırmalar zamanı maraqlı faktlar ortaya çıxıb.

Belə ki, verilişə müraciət edən Alışan adlı şəxs qardaşının ölümündə digər qardaşı Xəqaninin arvadını günahlandırıb. O bildirib ki, "Şirvanini məhz qardaşım Xəqaninin arvadı zəhərləyərək öldürüb".



Teleaparıcı ölüm işində günahlandırılan ailələrlə görüşüb. Hətta mərhumun həyat yoldaşı da Amil Xəlilə açıqlamalar verib.



Qeyd edək ki, veriliş həftə içi hər gün saat 15:20-də Space Tv-də yayımlanır.

