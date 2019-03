Azərmaş” ASC-nin Neftçala Sənaye Məhəlləsindəki avtomobil zavodunda istehsal olunan "Peugeot” markalı minik avtomobillərinin satışına başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Report”a şirkətin İdarə Heyətinin sədri Emin Axundov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, fevral ayının sonundan daxili bazara çıxarılmış və qiyməti 17 500 manat olan bu maşınlara maraq böyükdür: "Həmin minik avtomobilləri satılır. Hazırda onların ölkədən ixracı ilə bağlı iş aparırıq”.

