Ermənistanda səhiyyə nazirinin müavini saxlanılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Milli Təhlükəsizlik Xidməti (MTX) səhiyyə nazirinin müavini Armen Davtyanı saxlayıb.

Məlumata görə, nazir müavini bu gün iş başında rüşvət alarkən yaxalanıb.

Səhiyyə naziri Arsen Torosyan müavininin saxlanıldığı barədə məlumatlı olduğunu, hazırda ölkədə olmadığını bildirib. Torosyan MTX-ın daha sonra əlavə məlumat verəcəyini deyib.

