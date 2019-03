Azərbaycandan gələn təbii qaz vasitəsilə Balkanları enerji mərkəzinə çevirəcəyik - Aleksis Tsipras

Buxarestdə Rumıniyanın Baş naziri Viorika Dançila, Bolqarıstanın Baş naziri Boyko Borisov və Serbiyanın Prezidenti Aleksandr Vuçiçlə görüşü zamanı Yunanıstan Baş naziri Aleksis Tsipras Qara dəniz ilə Aralıq dənizini Azərbaycandan gələn təbii qaz vasitəsilə inşa olunacaq qaz kəməri sayəsində birləşdirmək niyyətinin olmasını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, A.Tsiprasın sözlərinə görə, artıq Rumıniya və Yunanıstanda bununla bağlı birgə şirkət yaradılıb və bu layihənin reallaşması mümkündür. Baş nazir Buxarestdəki görüşdən məmnunluğunu bildirərək, gələcəkdə Balkanların enerji mərkəzinə çevriləcəyini gördüyünü diqqətə çatdırıb.

